Отопительный сезон не за горами. На субсидии для украинцев выделят дополнительные средства

По словам Лазебной, в проекте госбюджета на 2022 год заложено больше чем 38 млрд гривен на субсидии

Министр соцполитики заявила, что за помощью уже обратились 70 тыс украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине на программу субсидий будет выделено еще 12,1 млрд грн.

Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Мы всегда в правительстве говорили, что после завершения отопительного сезона мы анализируем потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей и определяемся, какой ресурс нужен в поддержку людей. В этом году мы обратились, уже есть законопроект, и будет выделено на программу субсидий 12, 1 млрд грн. Этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь, так как это переходный период, необходимо чтобы были средства для людей", – сказала Лазебная.

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По ее словам, в проект госбюджета на 2022 заложено больше чем 38 млрд гривен на субсидии. По мнению министра, при нынешних тарифах и объемах потребления этих средств достаточно. Однако, если возникнет критическая ситуация, то правительство снова выделит дополнительные средства.

Она сообщила, что за помощью уже обратились 70 тыс украинцев. В то же время, украинцы жалуются, что субсидию получить довольно сложно, а если ее и назначают, то она мала. Лазебная объяснила, что заявки на соцпомощь получает местная власть, сумма определяется индивидуально и зависит от многих факторов. Однако, если действительно произошла ошибка, то всегда можно обратиться в Минсоцполитики для пересчета.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.