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Отопительный сезон не за горами. На субсидии для украинцев выделят дополнительные средства

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 17:13
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По словам Лазебной, в проекте госбюджета на 2022 год заложено больше чем 38 млрд гривен на субсидии
Министр соцполитики заявила, что за помощью уже обратились 70 тыс украинцев
Министр соцполитики заявила, что за помощью уже обратились 70 тыс украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине на программу субсидий будет выделено еще 12,1 млрд грн.

Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Мы всегда в правительстве говорили, что после завершения отопительного сезона мы анализируем потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей и определяемся, какой ресурс нужен в поддержку людей. В этом году мы обратились, уже есть законопроект, и будет выделено на программу субсидий 12, 1 млрд грн. Этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь, так как это переходный период, необходимо чтобы были средства для людей", – сказала Лазебная.

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По ее словам, в проект госбюджета на 2022 заложено больше чем 38 млрд гривен на субсидии. По мнению министра, при нынешних тарифах и объемах потребления этих средств достаточно. Однако, если возникнет критическая ситуация, то правительство снова выделит дополнительные средства.

Она сообщила, что за помощью уже обратились 70 тыс украинцев. В то же время, украинцы жалуются, что субсидию получить довольно сложно, а если ее и назначают, то она мала. Лазебная объяснила, что заявки на соцпомощь получает местная власть, сумма определяется индивидуально и зависит от многих факторов. Однако, если действительно произошла ошибка, то всегда можно обратиться в Минсоцполитики для пересчета.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.

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