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Отопительный сезон на грани срыва? Кто зимой в Украине может остаться без тепла

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
6 октября, 11:38
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59 населенных пунктов по всей стране оказались на грани срыва отопительного сезона в этом году
В некоторых населенных пунктах может сорваться отопительный сезон
В некоторых населенных пунктах может сорваться отопительный сезон / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина уже готова к зиме на 99%, а 1%, который якобы ничего не значит для статистики, на самом деле – это сотни квартир и тысячи жителей. Под Киевом без отопления может остаться большой жилой комплекс, а в Полтаве – целый микрорайон.

Когда в украинских домах включат отопление и будет ли это вовремя – выясняли "Сегодня".

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Всего на грани срыва отопительного сезона в этом году оказались 59 населенных пунктов по всей стране, в частности – Одесса и Николаев. Причина – заблокированы счета ТЭС из-за долгов за газ. Это не дает закупить голубое топливо на следующий сезон.

Чиновники уверяют – проблему уладили: подписали меморандум с "Нафтогазом". Теперь компании, предоставляющие тепло, ждут, пока счета разблокируют.

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"На сессии 15 сентября этого года одесский городской совет выделил финподдержку именно для этих целей. Поэтому, одесситы, я сейчас уверенно могу сказать, что мы подписали новое соглашение с "Нефтегаз Трейдинг", поэтому газ у нас будет. И тепло будет", - объяснила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

В то же время директор КП "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов считает, что жителей спасает то, что они на юге, поэтому у них отопительный сезон – начало ноября.

Меморандум с "Нафтогазом"

Между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум.

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Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Начать отопительный сезон планируют тогда, когда среднесуточная температура в стране три дня подряд будет держаться ниже восьми градусов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.

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