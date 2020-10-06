Как отопительный сезон может изменить тарифы ЖКХ – объясняем причины

Газ дорожает, а отопление и горячая вода дешевеют, но в целом изменения будут везде

Каждый новый отопительный сезон приносит украинцам и новые тарифы, а также правила расчета с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Не станет исключением и нынешний год.

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Как могут измениться тарифы и какие основные изменения в оплате жилищно-коммунальных ожидают украинцев, разбирался сайт "Сегодня".

На сколько подорожает газ

С августа 2020 года в Украине отменено действие ПСО, и для населения начали действовать рыночные тарифы на газ. Устанавливают их теперь сами поставщики раз в месяц. И в первый же месяц действия новых правил большинство поставщиков подняло тарифы.

Так, у "Нафтогаза" в августе цена на газ для бытовых потребителей составляла 3,24 грн за 1 кубометр (в тарифе "Месячный"), а в сентябре выросла до 4,7 грн. Также цены подняли облгазы и другие поставщики, которые теперь могут снабжать газом население.

Эксперты считают, что тариф на газ будет расти и дальше.

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Об этом свидетельствует, в частности, и годовой тариф "Нафтогаза", который устанавливается на год и не будет ни повышаться, ни понижаться, несмотря на колебания цен на рынке.

Годовой тариф дороже месячного и составляет 5,24 грн за кубометр.

"Каждую осень в Европе наблюдается сезонный рост цен на газ. Соответственно, и у нас цена газа до Нового года будет расти, невзирая на то что Украина добывает 14 млрд кубов собственного газа. Потому потребителей, которые сидят на прямых газовых контрактах, – жителей сельской местности или многоэтажек с газовыми колонками – ожидает рост стоимости газа. Думаю, в ближайшее время это будет еще 1 грн к существующей рыночной цене за кубометр", – говорит советник главы КГГА по вопросам ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что предлагает рынок газа

Сегодня у потребителей есть возможность самим выбирать поставщика, ориентируясь на его тарифы и другие условия договора. Как это сделать – сайт "Сегодня" рассказывал раньше. Добавим только, что потребители, получающие субсидию на газ, при смене поставщика должны проинформировать об этом органы соцзащиты. Если этого не сделать, субсидию могут посчитать начисленной неправильно, и выплаты денег прекратятся.

"Тем, кто получал субсидии в прошлом году на отопительный период, сейчас нужно не забыть подать документы на следующий отопительный период, а то можно остаться без субсидии. Сведения о поставщике газа нужно подавать только тем, кто меняет поставщика. Это нужно потому, что меняется тариф, и это отразится на размере субсидии, которую человек будет получать", – говорит Олег Попенко.

В платежных квитанциях, кроме потребления газа, есть еще одна "газовая" строка – за распределение. Последний пересмотр этих тарифов НКРЭКУ сделала летом нынешнего года. Пока о планах по дальнейшему изменению этих тарифов не сообщалось.

Что будет с тарифами на отопление и воду

Когда растет цена на газ, традиционно вслед за этим повышаются тарифы на отопление и горячую воду, поскольку топливная составляющая в них достаточно высока. И даже в тарифе на холодную воду "газовая" часть весьма существенна.

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Однако в этом году неожиданно происходит все наоборот.

В последнее время один за другим регионы заявляют о снижении тарифов на тепло и горячую воду для населения. Об этом, например, сообщалось из Харькова, Винницкой области и т. д.

Эксперты связывают "аномалию" с приближающимися местными выборами.

"Учитывая, что тарифы на отопление и горячую воду привязываются к цене на газ, формально у поставщиков есть основания для повышения тарифов. Но дело в том, что у нас этот вопрос связан с политикой. Перед местными выборами повышения тарифов в этом году могут и не проводить. Или, по крайней мере, отложить это решение до Нового года", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Олег Попенко придерживается такого же мнения. Однако называет и другую причину, экономическую, из-за которой тарифы на тепло и горячее водоснабжение не должны повышаться в ближайшее время.

"Я не думаю, что в ближайший отопительный сезон будут повышаться цены на отопление и горячую воду. Прежде всего – по политическим соображениям. Около 85% теплокоммунэнерго – это коммунальные предприятия, а каждый из действующих мэров заинтересован в том, чтобы на предстоящих местных выборах избиратели проголосовали за него. Соответственно, роста стоимости отопления и горячей воды местная власть не допустит. В небольших населенных пунктах местные советы не будут за них голосовать, а в больших городах власть не будет подавать в НКРЭКУ на повышение тарифов. Но есть и другая причина. Почти все теплокоммунэнерго утверждали нынешние тарифы, когда стоимость газа была 8-10 тыс. грн за тысячу кубометров. А сегодня на украинской энергетической бирже цена на газ составляет менее 5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Так что, даже если газ будет дорожать, все равно та цена, которая заложена в тариф на горячую воду и отопление, будет выше. По ориентировочным прогнозам, до конца года газ подорожает где-то на 200 долларов за тысячу "кубов", то есть цена будет ниже 6 тыс. грн. И даже на следующий год я не видел прогнозов роста цены на газ до 7-8 тыс. грн за тысячу кубометров", – говорит Олег Попенко.

Почему дорожают квартплата и вывоз мусора

Эти тарифы устанавливает местная власть, и в каждом регионе они разные. Однако есть ли основания в этом году для повышения этих тарифов?

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Эксперты считают, что подорожание может произойти. И связано это с повышением минимальной зарплаты.

Рост минималки с 4723 до 5000 грн в сентябре этого года, конечно, не повлияет на тарифы.

Но когда зарплаты вырастут до 6000 грн – а это планируется с 1 января 2021 года, – в Украине возможен рост и коммунальных тарифов, в структуре которых значительную часть составляет зарплата исполнителям. В частности, тарифы на обслуживание дома и на вывоз бытовых отходов. Тем более местные выборы к тому времени уже пройдут, и "политический фактор" не будет сдерживать местную власть.

"После увеличения минимальной зарплаты эти тарифы могут вырасти, и они, скорее всего, вырастут. Ведь у нас фактически нет настоящего рынка этих услуг. А именно рынок стимулирует к удешевлению услуг", – говорит Борис Кушнирук.

Что будет с ценой на электричество

Цены на свет для населения не повышались уже четыре года, и пока о планах изменить этот тариф речь не заходила.

В то же время низкие цены для населения компенсируются высокими ценами для небытовых потребителей, которые периодически пересматриваются.

Например:

если за освещение своего жилья украинцы платят по 90 коп. за первые 100 квт·ч и по 1,68 грн за последующие, то тариф для промышленности зависит от региона и ряда других факторов и может быть выше тарифа для населения в несколько раз.

В правительстве уже несколько лет периодически идут разговоры об изменении схем расчета, об уравнивании тарифов. Но дальше этого дело пока не двигалось.

Сдерживающим фактором для повышения тарифов может стать и карантин. Доходы украинцев упали, а долги за коммунальные услуги даже с действующими тарифами выросли. Подробнее – в сюжете:

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