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Незаконные выплаты по субсидиям придется вернуть

4 марта, 10:36

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Министр Марченко привел пример ситуации, когда государство потребует помощь назад

Верификация соцвыплат, которую проводят в Украине, позволяет найти нерадивых получателей помощи. Заставить их вернуть выплаты государству можно через суд. Иски подают чиновники после дополнительных проверок. Возвращать выплаты должны те, кто на самом деле не нуждался в помощи, но все равно получал ее.

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В масштабах страны речь идет о возвращении в бюджет миллионов гривен. В 2020 году Минфин обнаружил проблемы с информацией о получателях соцвыплат на 1,6 млрд гривен. И в 70% случаев – это получатели жилищных субсидий.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"В некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет. Приведу пример. Существует семья, получившая субсидии и социальные выплаты на 170 тысяч грн. При этом ее члены за пять лет купили пять новых автомобилей. В таком случае государственную субсидию придется вернуть", – объяснил Марченко.

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

Напомним, в Украине существует три этапа проверок получателей субсидий:

  • превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;
  • текущая верификация – в процессе назначения помощи;
  • ретроспективная верификация – после выплат от государства.
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Читайте также: Минус мошеннические пиявки: почему верификация госвыплат настолько важна (укр.)

После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:

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суд время субсидии соцвыплаты соцпомощь верификация Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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