Некоторых украинцев переведут на новый тариф за газ – сколько придется платить

Украинцы, которые являются клиентами поставщика газа "Твiй Газзбут", с 1 мая будут автоматически переведены на новый тариф.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Клиентам напомнили, что действие тарифа "Равномерный платеж" истекает 30 апреля 2022 года.
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После этого украинцы будут переведены базовый тариф "Годовой" автоматически. Для этого не нужно обращаться в в центры обслуживания клиентов и оформлять новые документы.
Точную информацию о балансе лицевого счета специалисты "Твiй Газзбут" пришлют до середины мая.
Отмечается, что если было использовано больше газа, ем в прошлом отопительном сезоне, нужно будет оплатить разницу по цене 7,99 грн за куб.
Если клиент потребил меньшее количество голубого топлива, средства вернут на личный счет в качестве переплаты.
"Для окончательного расчета очень важно, чтобы вы по состоянию на 30 апреля зафиксировали показания своего счетчика и передали их вашему оператору ГРМ", – говорится в сообщении компании.
На сайте компании есть информация, что годовой тариф составляет 7.99 грн/куб.
Что будет с коммуналкой после войны
Как рассказал "Сегодня" Экономист Даниил Монин, решение не поднимать тарифы, в том числе и на газ, является абсолютно очевидным.
По его словам, некоторые украинцы не могут платить по счетам даже с нынешними тарифами, поэтому повышать их никак нельзя.
Также по мнению эксперта, МВФ не будет давить на Украину с требованием провести реформу и поднять тарифы, поскольку сейчас это не позволяет экономическое состояние в стране.
"Сегодня" ранее рассказывали, кого из украинцев могут освободить от оплаты коммуналки и писали, кто может получить за нее компенсацию.