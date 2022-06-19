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"Нафтогаз" зафиксировал цену – сколько украинцы будут платить за газ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 13:44
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В Украине продолжают готовиться к сложному отопительному сезону
В Украине зафиксировали цену на газ
В Украине зафиксировали цену на газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания "Нефтегаз Украины" на время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения будет поставлять газ операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, соответствующее решение принял Кабмин.

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Кроме этого, большинство операторов ГРС перешли в собственность государства. Своим решением правительство планирует стабилизировать поставки голубого топлива потребителям и обеспечить стабильную работу украинской газотранспортной системы.

В собственность "Нафтогаза" также передали шесть ТЭЦ, чтобы "эффективнее тратить ресурсы и подготовить предприятия к зиме".

До начала отопительного сезона в октябре подземные газохранилища должны обеспечить достаточным запасом ресурса. В настоящее время ПХГ имеют более 10 млрд кубов газа.

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В то же время СНБО может ввести санкции против "Роснефтегаза" и аффилированных с ним компаний, и компании "Татойл". Их активы заблокируют, чтобы капитал не выводили из Украины и конфискуют в пользу государства.

Поставщик последней надежды

Всех потребителей, которых больше не могут обслуживать поставщики, перевели на контракты с "Нафтогазом". Недавно клиентами компании стали 1,3 млн украинцев, которые получали газ от "КиевГазЭнерджи", "Лубнигаз-Трейдинг", "Газ Ресурс Компани", "Тернопольгоргаз", "Уманьгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт".

Для всех украинцев на обслуживании "Нафтогаза", установили "фиксированный" тариф, который составляет 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости транспортировки. Все контракты были переоформлены автоматически.

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В конце мая 2022 года в управление Национальному агентству по розыску и управлению активами полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали 26 региональных операторов газораспределительных систем. Это местные облгазы от компании РГК, связываемой с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Льготный тариф

В начале июня для поставщиков воды в Украине установили льготную цену на газ. По сниженной цене тепловикам ресурс будет продавать "Нефтегаз Трейдинг".

Согласно постановлению Кабмина, такой шаг необходим, чтобы обеспечить централизованные поставки. Топливо по специальной цене будет продавать до 31 июля 2022 года.

Производители тепловой энергии будут платить 7420 грн (с НДС) за 1000 кубометров газа. Цена указана без тарифа на транспортировку и коэффициента, который используют при заказе мощностей в сутки вперед.

"Сегодня" ранее писали, что "Нафтогазу" передадут свыше 130 заправок для создания национальной сети АЗС и рассказывали, что российский монополист "Газпром" не будет поставлять газ по "Турецкому потоку".

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