Українська
$ 27,3
32,25
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

"Нафтогаз" решил по-новому поставлять газ украинцам

15 июля 2021 19:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания активнее займется трейдингом, а обновленные схемы поставок обнародует в течение ближайших недель

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом / Фото: Сегодня

"Нафтогаз Украины" намерен применить новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей. Изменения внедрят уже в течение нескольких недель. В первую очередь новшества коснутся безопасности поставок в зимний период.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"Сейчас мы работаем над определенными изменениями в структуре поставок газа для домохозяйств... Надеюсь, в течение нескольких недель при активном участии регулятора, Министерства энергетики Украины, а также "Оператора ГТС", операторов систем распределения газа, крупнейших поставщиков газа, мы это сделаем. Новый подход будет заключаться, во-первых, и, наверное, самое главное, в безопасности поставок газа украинским домохозяйствам этой зимой и в предстоящие отопительные периоды. Он будет базироваться на прозрачной рыночной основе и приемлемом ценообразовании", - сказал Витренко.

Читайте также: Огромные премии в "Нафтогазе". Коболев объяснил, за что получил бонусы в 2020 году

Он уточнил, что "Нафтогаз" собирается развивать полноценный трейдинг. Несколько последних лет компания продавала в основном газ собственного производства и газ из хранилищ – Витренко не считает, что это в полной мере реализовывает функцию трейдинга в "Нафтогазе".

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что тепловиков начнут автоматически переводить на топливо от "Нафтогаза". Новые правила вступят в силу с 1 августа.

Не пропусти!
В тренде
Сервисные центры МВД не выдают водительские права. Что делать без документа на руках
Сервисные центры МВД не выдают пока водительские права. Коллаж: "Сегодня"

Кроме того, Украина уже начала активно готовиться к зиме. В частности, "Нафтогаз" закачивает газ в подземные хранилища (ПХГ) – так формируются запасы топлива на случай сильных холодов.

В Кабмине уверены, что отопление будущей осенью включат вовремя. По закону, это должно происходить в зависимости от среднесуточной температуры воздуха.

О чем еще говорят в Украине и мире 15 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцы наконец-то получат субсидии за май и июнь
Украинцы наконец-то получат субсидии за май и июньЖКХ
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"Экономика
С переназначением субсидий возникли проблемы – часть украинцев может не получить деньги вовремя
С переназначением субсидий возникли проблемы – часть украинцев может не получить деньги вовремяЖКХ
Украинцам насчитают шрафы за неуплату коммуналки из-за субсидий? В Минсоцполитики ответили
Украинцам насчитают шрафы за неуплату коммуналки из-за субсидий? В Минсоцполитики ответилиЖКХ
Тепловиков начнут автоматически переводить на топливо от
Тепловиков начнут автоматически переводить на топливо от "Нафтогаза": когда и когоЖКХ
"Нафтогаз" решил по-новому поставлять газ украинцамЖКХ

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять