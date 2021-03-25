"Нафтогаз" раскрыл апрельскую цену на газ для населения

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля сохранила цену на газ для населения на уровне 6,86 грн за кубометр. Такой тариф "Нафтогаз" установил с февраля после решения правительства о введении предельной цены на газ. Предельная цена прекратит действовать после 31 марта.

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Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире 5 канала. Официально новый прайс еще не опубликован.

В качестве поставщика "последней надежды" в апреле "Нафтогаз" будет поставлять топливо по 6,99 грн за кубометр.

Коболев не сказал, какую фиксированную цену "Нафтогаз" готов предложить в рамках годового тарифа, который будет введен с 1 мая 2021 года.

"Эта цена пока не определена. Мы подписали первый крупный контракт, который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля", - сказал Коболев.

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Напомним, правительство считает, что после завершения действия предельной цены на газ 6,99 гривни за кубометр 31 марта в Украине следует ввести годовые тарифы. Это должно вернуть рынок газа Украины в норму. Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

Но годовой тариф могут ввести только в мае. А в апреле цена, согласно прогнозам, будет колебаться в пределах от 6,5 до 7,5 гривни за кубометр в зависимости от поставщика. Свои ценовые предложения поставщики опубликуют со дня на день.

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