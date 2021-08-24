"Нафтогаз" перестал принимать оплату за газ через Приват24 – что делать

В газовой компании посоветовали обратиться в ПриватБанк и назвали несколько альтернативных способов оплатить платежки

Как оплатить за газ в "Нафтогазе". Коллаж: "Сегодня"

Клиенты государственного "Нафтогаза" пожаловались, что они не могут оплатить за газ через интернет-банкинг Приват24.

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Как написал в Facebook один из абонентов газовой компании, у него не получилось оплатить квитанции за газ в приложении.

Когда он пытается заплатить за газ в Приват24, появляется уведомление, что "Нафтогаз" не поддерживает платежи таким образом.

Что говорят в "Нафтогазе"

После 20-го числа каждого месяца абонентам газовой компании "Укрпочтой" рассылаются бумажные квитанции. Чтобы скорее их оплатить, в компании советуют пользоваться онлайн сервисами:

в электронном виде скачать квитанцию через сайт и чат-бот в Viber и Telegram "Нафтогаза";

распечатать бумажный счет в терминалах EasyPay.

сформировать платежки в личном кабинете на сайте gas.ua;

сформировать платежки в чат-боте GASUA в Viber или Telegram.

Как увеличились тарифы ЖКХ за год в Украине

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Средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год в Украине поднялись на 35,5%. Сильнее всего подорожал природный газ. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились разные тарифы

Содержание и ремонт жилья – плюс 6,7% за год;

водоснабжение – плюс 11% за год;

водоотведение – плюс 17,5% за год;

содержание придомовых территорий – плюс 3% за год;

газ – плюс 164,5% за год;

отопление и горячая вода – плюс 13,9% за год.

Напомним, ранее "Нафтогаз" обновил тарифы на газ. Государственная газопоставляющая компания больше не продает топливо по месячному тарифу. Вместо него появилось новое "зимнее" предложение.