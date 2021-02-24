"Нафтогаз" объявил мартовский тариф для населения

Цена газа от госкомпании – ниже, чем предельная

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" сохранила цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривни за кубометр (с НДС, но без стоимости распределения). Это ниже предельной цены 6,99 грн за кубометр.

Реклама

Такие данные обнародованы на сайте "Нафтогаза".

Для клиентов с годовым тарифным планом цена газа осталась на уровне 4,73, 5,24 или 6,45 грн в соответствии с условиями их договоров. Цены различаются в зависимости от того, когда именно клиент перешел на годовой тариф.

Читайте также: Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн

"Нафтогаз" обслуживает далеко не всех бытовых потребителей в Украине – 9%. Однако компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом 300 тыс. бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Впрочем, тариф для таких клиентов – предельные 6,99 грн, а не ниже.

Реклама

Напомним, украинцы получат платежки с новыми тарифами на газ только в марте, так как предельная цена газа 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. А платежки, которые пришли в феврале, – это счета за январь.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама