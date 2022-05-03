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Могут начислить лишнее: когда передать показатели счетчика и не переплатить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 16:57
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Рассказываем, когда и как во время военного положения в Украине передавать показатели счетчика газа
Передача показателей счетчика во время войны
Передача показателей счетчика во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Во время войны государство отменило начисление пени за неоплату коммунальных услуг. Но, несмотря на такое ослабление, потребителей призывают по возможности оплачивать счета за предоставленные услуги. Не стоит и забывать о передаче показателей.

В консультационном центре "ГазПравда" дали основные советы и правила передачи показателей счетчиков газа.

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Если потребитель не передаст показатели, могут начислить лишнее

Передавать данные желательно вовремя, ведь на основе вашей информации будет определяться сумма в платежке. Если показателей от потребителя нет, облгаз начислит плановые показатели, которые рассчитываются на основе среднегодового потребления. А они могут быть больше, чем вы употребили на самом деле.

Как и когда передать показатели счетчика во время военного положения

Передавать показатели счетчика нужно по-прежнему облгазу. Это те компании, работники которых периодически приходят к снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.

"Если фактический офис или помещение оператора ГРМ (облгаза) пострадали в результате боевых действий, но при этом работают каналы оператора для передачи показателей (чатботы, электронный ящик, личный кабинет и т.п.), нужно и дальше передавать показатели оператору ГРМ удобным для потребителя способом", – объясняют эксперты.

Корректными начисления в платежках будут тогда, когда потребитель будет передавать показатели ежемесячно с 1 по 5 число.

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Как передать показатели счетчика из-за границы

Ранее "Сегодня" объясняли , что показатели счетчика в любом случае принимает оператор газораспределительной сети (облгаз) А если вы хотите передать показатели своими руками, то это можно сделать:

  • через чат-боты Telegram или Viber, ссылки на них есть на сайте Нефтегаза;
  • через личный кабинет Нефтегаза;
  • напрямую обратиться к оператору ГРМ.

А оплатить газ из-за границы можно следующими способами:

  • личный кабинет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA в Viber и Telegram;
  • через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24.

"Сегодня" также писали, что украинцам будут по-новому рассчитывать платежки за воду , и рассказывали, чего ждать от тарифов до конца года .

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