Кому не дадут субсидию в 2021 году: список условий

Почти в любом случае можно обратиться к специальной комиссии и все же попросить о субсидии

В 2021 году изменились правила назначенияжилищных субсидий. Сайт "Сегодня" выяснил, кто может не сможет претендовать на субсидии в 2021 году.

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Субсидию не назначат при таких условиях:

Общая площадь жилья превышает 120 кв. м. в многоквартирном доме или 230 кв. м в индивидуальном доме.

Если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности машину, выпущенную менее 5 лет назад.

Если в составе семьи есть лица, которые за предыдущих полгода не получали никаких доходов или получали доходы меньше минимальной зарплаты и не платили единый социальный взнос и при этом не учились и не получали никаких пособий от государства (пенсию, соцпомощь и т. д.).

Если кто-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением за субсидией покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также какие-либо товары или услуги (кроме медицинских и образовательных) на сумму свыше 50 тыс. грн.

Если у домохозяйства на три месяца просрочена оплата за жилкомуслуги на сумму свыше 20 необлагаемых минимумов (340 грн).

Тем, кто не вернул по требованию органа соцзащиты переплату по предыдущей субсидии.

Тем, кто имеет задолженность по алиментам свыше трех месяцев (кроме алко- или наркозависимых или заключенных).

Впрочем, даже при наличии этих "противопоказаний" (кроме излишне просторного жилья) жилищная субсидия может быть назначена по решению специальной комиссии. Прежде чем принять такое решение, комиссия приедет домой к заявителю, чтобы разобраться на месте и понять, действительно ли ему нужна субсидия.

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О том, что еще изменилось в системе субсидий, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Субсидии по-новому: кому назначат и как будут проверять получателей".

А что делать, если отказали в субсидии, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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