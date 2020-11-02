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Киловатты вместо кубометров: газ в Украине будут считать по-новому

2 ноября, 13:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Оператор хранилищ топлива решил перевести подсчет в энергетические единицы

Оператор газохранилищ Украины начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт). Планируется, что до конца 2020 года комплекс введут в промышленную эксплуатацию. То есть с 2021-го украинские газохранилища будут готовы к переводу системы учета газа из кубических метров в кВт⋅час. Такой стандарт принят в странах ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

Кроме того, в течение 2021-2025 гг. на девяти украинских хранилищах будет установлены узлы замера газа, которые позволят отслеживать качественные и физико-химические характеристики газа в онлайн-режиме. Газ смогут подсчитывать, и в физических, и энергетических единицах.

Что касается общего перехода к учету газа в единицах энергии, то такая норма содержится в законопроекте № 2553. Документ уже готовится ко второму чтению в парламенте. В первом чтении его одобрили в июне 2020 года.

В тренде
Киловатты вместо кубометров: газ в Украине будут считать по-новому

Ранее новости "Сегодня" уже разбирались, как переход на киловатты изменит суммы в платежках.

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Напомним, ранее украинцам вернули одну платежку за газ, но счета в ней все равно два. Вернуться к квитанция за газ без отдельной платы за транспортировку украинцы уже не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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газ Украина Укртрансгаз ПХГ

Источник: Сегодня

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