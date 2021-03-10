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Киевляне копят долги за тепло и горячую воду. Больше всех провинились владельцы огромных квартир в центре

10 марта, 15:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Десять самых крупных должников накопили аж 41% от общей задолженности

Несмотря на то, что тарифы на тепло и горячую воду заморожены, долги киевлян за эти услуги к 1 марта достигли 4,4 млрд гривен. При этом ТОП-10 должников накопили 1,8 млн гривен долгов, то есть почти 41%. Все эти семьи – владельцы квартир в Шевченковском, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах. Площадь их жилья – от 223 до 1350 кв. м.

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Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает Интерфакс-Украина.

Основная часть общего долга приходится на четверть потребителей – 225 тыс. домохозяйств. Системные должники – это владельцы больших квартир (200 кв. м и более). А самый крупный долг на одну жилплощадь составил аж 204 тыс. гривен.

"Среди системных должников нет ни одного, чья жилплощать была бы меньше 200 кв. м", – сказал Лопатин.

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С некоторыми такими должниками уже общаются в судебном порядке.

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Остальных должников призывают реструктуризировать задолженности. Для этого нужно заключить специальный договор с поставщиком.

Ранее мы также разбирались, в каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку.

Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг.

А о том, как наша посуда влияет на расход газа, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня
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