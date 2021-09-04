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Киевлянам пришли "загадочные" платежки с долгами за тепло – с чем связан перерасчет (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 16:50
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Как выяснили "Сегодня", "Киевтеплоэнерго" пересмотрел суммы за прошедший период задним числом
Платежки за тепло начали приходить киевлянам
Платежки за тепло начали приходить киевлянам / Фото: Сегодня

Жители столицы получили счета за отопление в летний период. Им пришли платежки с долгами за два прошлых отопительных сезона.

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Как рассказали в "Киевтеплоэнерго", были перераспределены суммы за потребленное тепло. Что это значит, разобрались "Сегодня".

Они сжигают платежки и публикуют это в сеть. Так протестуют, потому что суммы за тепло пришли им летом. Киевлянка Елена одна среди тех, кто получил неожиданные платежи.

"Пересчет так называемый. В мае 4000 грн сверху и в июне 1200 грн. Вот такие суммы мне пришли летом. Это пришло не только мне, всем. 1000, 900, 700 – но буквально всем. И даже тем, у кого есть счетчики", – рассказывает киевлянка.

Пересчет провели почти в 1, 5 тыс. домов. Там, где одна часть квартир оснащена счетчиками на тепло, а другая – нет. А пересчитать плату за отопление решили в местах общего пользования – лестничных площадках, подвалах и чердаках.

Почему киевляне начали получать платежки

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"Киевтеплоэнерго" пересмотрел суммы за прошедший период задним числом, потому что в июне изменилась сама методика расчетов, которую применяли.

Используемая схема предусматривала, что расходы на места общего пользования составляют 10% от показателя домового счетчика, если в доме более шести этажей. Эти 10% распределяли между всеми квартирами согласно отапливаемой площади.

Такой подход к расчету затрат на МЗК стимулировал потребителей оснащать квартиры счетчиков в тех домах, где есть такая возможность. Ведь они значительно экономили. И в "Киевтеплоэнерго" вернулись к предыдущей методике вычислений. Она предусматривает вдвое большую нагрузку на квартиры со счетчиком на отопление мест общего пользования.

В каждом из этих домов часть потребителей получила в результате этого перераспределения доначисления в сторону увеличения, и какая-то часть потребителей получила корректировки в сторону уменьшения. Поскольку общий объем потребленного тепла по каждому из домов остается неизменным – произошло перераспределение.

Что будет с тарифами на газ в сентябре

Несколько газовых поставщиков оставили только годовые тарифы. Одна из таких компаний – "Нафтогаз Украины": цена за кубометр продержится на уровне 7 гривен 96 копеек до весны 2022 года. В основном, годовая фиксированная стоимость газа не превышает 13 гривен 50 копеек.

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Что же касается месячных тарифов, то цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "Киевгазэнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек.
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек.
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Напомним, в Украине более чем за пол года выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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