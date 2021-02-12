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Карта. В каких областях Украины лучше и хуже всего платят за коммуналку

12 февраля, 09:07

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Украинцы увеличили задолженность по счетам за комуслуги

Украинцы оплатили всего 72,6% счетов за коммунальные услуги в декабре 2020 года. Это платежи на 20,3 млрд грн. А по итогам 2020 года коммунальным службам недоплатили 73,6 млрд грн с учетом долгов предыдущих лет. То есть за год долги за коммуналку увеличилась на 15,5%.

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Сайт "Сегодня" определил лучших и худших плательщиков за коммуналку по регионам.

  • Самый высокий уровень оплат в Черновицкой области – 86,5%, самый низкий в Луганской – 63,1%.
  • Лучше всего платят за газ также на Буковине – 85,9%, хуже всего – в Одесской области – 52,7%.
  • Самый высокий процент оплаты счетов за отопление на Волыни – 87,6%, самый низкий – в Херсонской области – 34,2%.
  • За холодную воду лучше всего платят в Черновицкой области – 111,5% от выставленных счетов, то есть погашают накопленные долги. А хуже всего – в Волынской – 86,6%.

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  • За обслуживание домов в лидерах по оплате Закарпатье – 117,1%, в аутсайдерах Луганская область – 94,5%.
  • За вывоз мусора лучше всего рассчитываются жители Житомирской области, хуже всего – жители Днепропетровской области – 92,1%.
  • По оплате за электроэнергию лучшие снова буковинцы – 97,6% оплат, худшие – запорожцы – 84,4%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Почему в Украине стремительно растут долги за коммуналку и к чему теперь готовиться".

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А о том, какими будут платежки за газ за февраль, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Напомним: украинцам, расходы у которых по счетам превышают 15% доходов, государство предоставляет субсидию на оплату коммунальных услуг.

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газ ЖКХ тарифы отопление коммуналка долги комуслуги задолженность вывоз мусора

Источник: Сегодня

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