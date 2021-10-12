Как получить субсидию на коммуналку. В Минсоцполитики объяснили

Документы подавать можно уже в данный момент, а субсидия будет назначена до конца отопительного периода

Для оформления субсидии нужно подать заявление и декларацию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минсоцполитики напомнили, что в Украине 2,5 млн домохозяйств получают жилищные субсидии. Однако власти ожидают, что во время отопительного сезона количество субсидиантив увеличится до 3 млн.

Об этом "Сегодня" рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко

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Для оформления сусидии нужно подать заявление и декларацию. Эти документы можно распечатать на сайте Минсоцполитики, или же обратиться в орган соцзащиты населения.

Документы подавать можно уже сейчас, а субсидия будет назначена до конца отопительного периода, до апреля. Повторно обращаться не нужно, когда начнется отопительный сезон, органы соцзащиты самостоятельно рассчитают размер соцпомощи на отопительный период.

"Обращаю внимание, что на сегодняшний день, в принципе, определение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит, с одной стороны, от размера платы за ЖКХ. А на эти показатели влияют и тарифы, и обеспеченность коммунальными услугами. Ведь, кто использует несколько видов жилищно-коммунальных услуг – это все покрывается через программу субсидий. С другой стороны, на размер платы, собственно, влияет тот размер доходов, который получают члены домохозяйства", – сказал Музыченко.

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По его словам, субсидию можно получить, даже если на жилплощади зарегистрирован украинец, который не проживает в доме или квартире. В таком случае нужно подтвердить это документально, чтобы его доходы не анализировались при назначении субсидии.

Средний размер субсидии, в неотапливаемый период, составляет 300-350 гривен на одно домохозяйство, а в отопительный период достигает 1700-1800 грн. Однако размер субсидии колеблется от состава домохозяйства и площади.

Кто не получит субсидию?

Чиновники отмечают, что по новым правилам субсидию заявители назначат, если:

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общая площадь их жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей и многодетных семей);

любой член семьи домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн;

если у кого-то из состава домохозяйства в собственности более одного жилого помещения – квартиры или дома;

на первое число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, на депозитных банковских счетах будут средства в сумме более 100 тыс. грн;

в собственности есть транспортное средство "младше", чем пять лет (кроме мопеда и прицепа) или если в семье есть вторая машина или мотоцикл, возраст которых меньше, чем 15 лет (мопед и прицеп не учитывают)

гражданин не вернул сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды, которая ему была начислена ошибочно;

претендент на субсидию имеет задолженность за услуги ЖКХ более трех месяцев на общую сумму более 340 грн;

кто-то в семье имеет задолженность по алиментам на срок более трех месяцев (кроме лиц алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, человек, отстранены от работы в рамках уголовного производства, а также находятся под домашним арестом или под стражей);

если в составе семьи есть лица, которым более 18 лет, не имели дохода, не платили ЕСВ или получали доход меньше минимальной зарплаты.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантив.