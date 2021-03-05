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Годовой тариф на газ порадует не всех. Кому это не выгодно?

5 марта, 08:44

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Некоторым потребителям советуют оставаться на месячном тарифе

Потребители, которые не используют газ для отопления, с годовым тарифом могут переплачивать. То есть этот тариф будет для них невыгодным.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Если у украинцев будет выбор, таким потребителям он советует оставаться на месячном тарифе.

"Если у потребителей будет возможность выбора, это, конечно, позитив. Что же касается выгоды годового тарифа – я думаю, для потребителей, которые не используют газ для отопления помещений, этот тариф не будет выгоден. Потому что годовой тариф – это среднее арифметическое от прогнозируемых тарифов на год", – говорит эксперт.

Никончук исходит из того, что для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, затраты на него небольшие, и рост цен зимой не сильно скажется на семейном бюджете. А вот летом за счет снижения цены можно будет экономить.

Читайте также: Газсбыты обновили цены для населения. Какими будут тарифы в марте

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Введение годового тарифа для населения никак не решает проблему роста цен на отопление для жителей многоэтажных домов, добавляет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Подробнее о нюансах новых тарифов на газ читайте на сайте "Сегодня" – Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономить.

К слову, эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также читайте, как выгодно купить подарки к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ ЖКХ отопление цена на газ тариф на газ

Источник: Сегодня

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