Годовой тариф на газ для населения решил вернуть "Нафтогаз"

"Нафтогаз" снова вводит годовой тариф на газ с 1 мая. Его отменяли на время действия правительственных ограничений. Цена топлива в новом тарифе пока неизвестна – ее объявят позже. Вероятнее всего, это произойдет до 25 апреля, когда всех поставщиков обяжут объявить свои расценки. В конце 2020 года годовой тариф "Нафтогаза" составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Компания пообещала, что перейти на годовой тариф смогут все бытовые потребители. Для этого "Нафтогаз" даст возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, которые работают на розничном рынке для населения.

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Напомним, правительство считает, что после завершения действия предельной цены на газ 6,99 гривни за кубометр 31 марта в Украине следует ввести годовые тарифы. Это должно вернуть рынок газа Украины в норму. Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

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Но годовой тариф могут ввести только в мае. А в апреле цена, согласно прогнозам, будет колебаться в пределах от 6,5 до 7,5 гривни за кубометр в зависимости от поставщика.

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