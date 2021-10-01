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Газового кризиса не будет? В "Нафтогазе" рассказали, что ждет украинцев этой зимой

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
1 октября, 10:40
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В подземные хранилища "Нафтогаз" закачал на 2 миллиарда кубометра газа больше, чем поручал Кабмин
Тарифы в этом отопительном сезоне повышать не планируют
Тарифы в этом отопительном сезоне повышать не планируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящей зимой украинцам не следует ждать новых "газовых кризисов", ведь местные власти не будут повышать тарифы на тепло.

Как заявила советник главы "Нафтогаза", экс-нардеп Светлана Залищук в эфире 24 канала, Украина уже провела "предварительную политику".

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По ее словам, сейчас у Украины есть около 19 млрд куб. газа, которые закачивались в подземные хранилища весной и летом.

"Именно эта предварительная политика закачки газа к росту соответствующих цен дает возможность продавать газ населению по соответствующим ценам", - отметила советник главы "Нафтогаза".

Меморандум о тарифах на тепло и горячую воду

Правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали совместный меморандум. Государство передаст и направит в местные бюджеты НДФЛ в размере 4%, дополнительно не менее 11 млрд грн.

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Кроме этого, с четвертого квартала текущего года для общин, которые не смогут в полной мере самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения предусматривается субвенция от государства.

Как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

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