Должников по коммуналке могут приравнять к алиментщикам

Тех, кто не платит за коммунальные услуги, могут приравнять к неплательщикам алиментов. За время пандемии неплатежи существенно не выросли, а вот возможностей воздействия на должников стало меньше, говорят коммунальщики.

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Об этом говорится в новостях "Сегодня".

Один столичный дом управляющей компании задолжал более 350 000 гривен. Здесь более двух десятков неплательщиков. Каждый должен от 3 до 19 тысяч гривен. Но это еще не рекорд – в другом доме житель взял в кредит сразу четыре квартиры и его долг за коммунальные услуги – 60 000 гривен. Владелец объявил себя банкротом, и теперь денег управляющая компания будет добиваться через суд. Еще два иска могут получить должники, которые должны 23 и 25 тысяч гривен. За квартплату они не платили более 5 лет.

Не вывозить мусор всего дома из-за нескольких неплательщиков коммунальщики не могут, отключать от тепла зимой запрещено законом. Поэтому сначала уговаривают оплатить, потом – идут в суд. Отключение от услуг из-за долгов в данный момент, как и начисления пени, запрещено из-за пандемии. Да и раньше делали это редко – например, водоканал в карантин без канализации оставил десять должников.

Отключение, как и суд – крайняя мера, когда на предупреждение человек не реагирует вовсе. Или же не знает, что долг можно оплатить частями. Для принципиальных должников в парламенте готовят к рассмотрению законопроект, который может приравнять их к неплательщикам алиментов – а это означает запрет на выезд за границу и запрет управлять автомобилем. Такие требования уже одобрили в Минрегионе.

"Законопроект предусматривает работающие механизмы. Есть категория граждан, которые не хотят платить за услуги из года в год, у нас эта задолженность нарастает и нужно с этим что-то делать", – говорит заместитель директора департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Наталья Кравченко.

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Если законопроект примут, на погашение долга по решению суда могут высчитывать до половины зарплаты. Сейчас – не более четверти. А пока же коммунальщики предлагают тем, у кого денег на оплату квартплаты нет, пойти работать к ним – например, дворниками. Пока на это согласились только двое должников.

Напомним, в Украине в октябре 2020 задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство утвердило законопроект, которым установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передается от Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг в ведение местных властей.

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