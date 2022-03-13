Должников будут отключать? Нужно ли украинцам платить за газ во время войны

Рассказываем, будут ли насчитывать пеню и штрафы тем, кто вовремя не заплатил за газ

Можно ли оплачивать счет за февраль - ответ "Нафтогаза" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на военные действия, клиенты "Нафтогаза" не освобождаются от обязанности платить за газ.

О том, что плата за голубое топливо не отменяется, сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", передает Biz.Today.

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В компании уже сформировали и отправили счета за февраль, поэтому все, кто имеет возможность, могут оплатить их.

В то же время в компании отметили, что все, кто не рассчитался за газ в период действия военного положения, не получат ни пеню, ни штрафов, услугу им также не отключат.

Должник сможет заплатить тогда, когда у него появится финансовая возможность.

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"Мы просим каждого клиента оплатить счета по возможности. Это важно, ведь благодаря оплате населения поддерживается возможность обеспечения всех газом. Более того, по каждой уплате за потребленный газ часть денег идет на поддержку обороноспособности государства", – отметили в пресс-службе.

Нужно ли платить по кредиту?

Война не отменяет долговых обязательств украинцев, и "прощать" вам ваш кредит никто не будет.

Его придется выплатить, однако банки все же пошли на некоторые уступки – большинство из них ввели так называемые кредитные каникулы. В этот период вам не будет начислять пеню и штрафы за просрочку платежей.

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"Сегодня" также писали, какие еще льготы предоставляют украинские банки и что происходит с долларом в Украине.