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Для украинцев прогнозируют "сложный отопительный сезон". Что будет с тарифами?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 06:00
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Галущенко заявил, что несмотря на экономическую ситуацию, власти уже приняли меры, чтобы предотвратить колебание тарифов
Власти уверяют, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно, в сбалансированном режиме
Власти уверяют, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно, в сбалансированном режиме / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украине нынешний отопительный сезон будет сложным. Он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

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"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", – сказал Галущенко.

В то же время, министр заверил, что правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий".

"Этот сезон мы пройдем спокойно, в сбалансированном режиме", – добавил министр.

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Отметим, что между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум. Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Сколько стоит газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

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Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

На сегодняшний день в подземные хранилища закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой.

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