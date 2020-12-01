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Цифра дня. Украинцы снова копят долги за коммуналку

1 декабря, 13:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госстат подсчитал, за какие услуги ЖКХ самая большая задолженность

В Украине в октябре 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составила 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За октябрь украинцы заплатили за коммуналку 9 млрд гривен, хотя получили платежки на 11 млрд гривен, то есть уровень оплаты составил 81,2%.

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В тренде
Доллар уверенно дорожает, а курс евро побил рекорд с февраля-2018

Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:

  • за поставки и распределение природного газа – 22,4 млрд грн;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды – 16,7 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,7 млрд грн;
  • за поставку и распределение электрической энергии – 5,1 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн.

Обычно коммунальные долги украинцев увеличиваются в отопительный сезон, а в летний период люди стараются их погасить.

Напомним, с августа тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год. Кроме того, как объяснили в профильной нацкомиссии, поставщика газа теперь можно выбрать "как продукты в магазине".

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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ЖКХ коммуналка долги ЖКУ задолженность Госстат

Источник: Сегодня

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