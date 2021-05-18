Цифра дня. Субсидии в Украине уменьшились почти вдвое

Суммы государственной помощи на оплату ЖКХ-счетов отличаются в разных регионах. Самые щедрые выплаты в апреле получали жители Тернопольской области

Субсидии уменьшились с приходом весны / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Средний размер субсидий в Украине в апреле уменьшился в 1,8 раза по сравнению с мартовским показателем, до 923 гривен. Такое серьезное изменение суммы связано с окончанием отопительного сезона. Помощь на оплату коммуналки от государства получили 2,7 млн украинских семей. На это из госбюджета потратили 2,49 млрд гривен.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Наибольший средний размер субсидии – в Тернопольской области (1071 гривня). Наименьший – в Одесской области (717 гривен).

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2,34 млрд гривен субсидий были выплачены в наличной форме, а 149 млн грн – в безналичной.

Всего в апреле за субсидиями обратились 76,1 тыс. семей, а назначена субсидия была 42,9 тыс. домохозяйств. Это тоже почти вдвое меньше, чем было в марте.

Напомним, с 1 мая получатели субсидий должны подать новые заявки в органы социальной защиты населения. Заявки можно подавать в течение пяти месяцев по почте или в онлайне.

Несмотря на то, что на подачу заявлений отвели несколько месяцев, народный депутат Алексей Кучеренко предупредил: документы лучше подавать уже сейчас. Ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

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