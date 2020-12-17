Цифра дня. Размер субсидий в Украине увеличился вдвое

За месяц помощь на оплату коммуналки получили почти 3 млн украинцев

Средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в ноябре вырос в 2,2 раза по сравнению с октябрем – до 1601,53 гривни.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ивано-Франковской области, где она составляет 1926,6 грн. Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области – 957,6 грн.

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Всего помощь на оплату коммуналки за месяц получили 2,96 млн украинцев на общую сумму 4,58 млрд гривен. Из них 4,44 млрд гривен было получено в наличной форме, а 148 млн гривен – в безналичной.

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В ноябре за субсидиями обратились 58,5 тыс. домохозяйств, назначена субсидия была 11,3 тыс.

Напомним, также в Украине изменили порядок назначения субсидий и льгот. В частности, возможность оформить субсидии получили семьи заробитчан, которые трудятся в странах, с которыми у Украины нет договоров о соцобеспечении. Изменения коснулись и тех, кто приобрел или получил в наследство квартиру.

При этом на время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

А министр соцполитики Марина Лазебная также рассказала, что будет с пенсиями и субсидиями во время жесткого локдауна:

Видео: PavlovskyNews

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