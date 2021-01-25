Цифра дня. Какие субсидии получают украинцы

Государство выплачивает помощь более чем трем миллионам семей

В декабре 2020 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 1615,39 гривни. Это менее чем на 1% превышает сумму, что была в ноябре. Наибольший средний размер субсидии – в Ивано-Франковской области, 1954 гривни, наименьший – в Одесской области, 957 гривен.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Помощь от государства получили 3,05 млн семей. На выплату субсидий потрачено 4,74 млрд гривен. Из них 4,55 млрд гривен было получено в наличной форме, 196 млн гривен – в безналичной.

В тренде В Украине заморозят тарифы на тепло и горячую воду – Шмыгаль

Реклама

Читайте также: Кому не дадут субсидию в 2021 году: список условий

Всего в декабре за субсидиями обратились 60,4 тыс. домохозяйств, а назначили субсидию 35,2 тыс. домохозяйств.

Напомним, в госбюджете на 2021 год на субсидии заложено 36,6 млрд грн. Как заверила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, этой суммы хватит для прохождения отопительного сезона:

Видео: Сегодня

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как доказать государству, что имеешь право на субсидию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама