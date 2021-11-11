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Будем больше платить за отопление? Шмыгаль уточнил тарифы для украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
11 ноября, 06:00
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Для украинцев в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не вырастут
Наименьший процент подключения в Одесской и Херсонской областях
Наименьший процент подключения в Одесской и Херсонской областях / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял слухи о том, что для украинцев повысили цены на газ и об отключении электроэнергии.

Об этом он написал в Telegram.

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Шмыгаль заверил, что для украинцев в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не вырастут. Расти они не будут и до конца отопительного сезона.

"Стабильные тарифы – это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы его выполняем", заверил премьер.

По его словам, в Украине:

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  • 97% жилых домов обеспечены теплоснабжением;
  • на 96% подключены детские сады и медицинские учреждения;
  • на 95% подключены к теплу школы.

Кроме того, в стране на 99%, в 22 областях, подключен к теплоснабжению жилищный фонд.

Минимальный процент подключения в Одесской и Херсонской областях. Там местные власти не включили тепло из-за хорошей погоды, однако данный процесс планируют запустить до конца недели.

Что с тарифами на тепло?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тарифы на тепло на 80% состоят из стоимости газа и технического состояния всех механизмов – поставщики закладывают сумму, которая потребуется для капитального ремонта теплосетей.

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"Когда утверждали большинство тарифов на тепло, тогда стоимость газа для теплокоммунэнерго была на уровне 5-5,5 грн/куб. Сегодня им газ предлагают по 7,42 грн/куб для отопления жилого фонда и по 16, почти 17 грн для отопления бюджетных зданий, помещений и всего прочего. Соответственно у них растет тариф в несколько раз", – рассказал эксперт.

Попенко не уверен, что в этом году выполнят меморандум о неповышении тарифов и теплокоммунэнерго, придется поднимать тарифы, ведь им нужно компенсировать расходы из местного бюджета на отопление, которые они заплатят в качестве компенсации разницы стоимости газа.

Ранее мы сообщали, что отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября в более чем 100 школах и детсадах отопления нет.

А в Староконстантинове Хмельницкой области родители школьников перекрыли дорогу в знак протеста против дистанционного обучения. На такой формат учеников отправили из-за отсутствия отопления.

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