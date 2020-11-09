Батареи включили, но не везде. 23 города Украины остаются без тепла

Огромные долги ТКЭ за газ вынуждают украинцев задумываться о переходе на индивидуальное отопление

В 23 городах Украины среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов, а отопления до сих пор или вообще нет, или включено только частично. Проблемы возникли из-за критических долгов за газ предприятий теплокоммунэнерго Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей.

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В сумме предприятия ТКЭ задолжали "Нафтогазу" 35,6 млрд гривен. Журналисты "Сегодня" разбирались в ситуации.

Видео: Сегодня

Уже почти четыре года Смела славится большими долгами за газоснабжение предприятий теплокоммунэнерго. Как подсчитал глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук, речь идет о 52 млн гривен задолженности перед "Черкассыгазом", и более 60 млн – перед НАК "Нафтогаз". Каждый раз отопительный сезон здесь напоминает триллер – "Выживет ли в холода 70-тысячный город".

Сейчас здесь заключен договор реструктуризации долгов перед "Нафтогазом", и Смела сможет получать голубое топливо для запуска котельных. Но не все так просто, жалуется новоизбранный мэр Сергей Ананко. По его словам, "Черкассыгаз" вырезал части труб у котельных – чтобы не было несанкционированного отбора. Поэтому прежде, чем пускать газ, нужно восстановить инфраструктуру.

Кроме того, все еще нужно вмешательство местных властей. И это касается не только Смелы.

"Если расчеты не на 100%, тогда должен работать механизм обеспечения. Если есть гарантия местных властей, расчет состоится, и мы получим деньги через местную власть", – объясняет глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Без вмешательства государства в деятельность этих рынков точно не обойтись", – соглашается эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

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О списании долгов речи не идет. Их нельзя списывать только из-за неэффективности хозяйствования или из-за нежелания платить.

Откуда долги в Смеле, уже выясняют соответствующие органы. В то же время новоизбранному руководству Смелы удалось найти инструменты для налаживания ситуации. Обещают, что все котельные заработают уже на этой неделе.

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Многие хотели бы и вовсе отказаться от центрального отопления, чтобы установить индивидуальное. В этом вопросе тоже не обойтись без помощи местных властей. Удачный пример – Ивано-Франковск.

"Уже в этом году 120 домов в Ивано-Франковске получили разрешение на индивидуальное отопление. 21 дом уже перешел, и мы видим, что в следующем году количество разрешений будет минимум 240-250", – подсчитал городской голова Руслан Марцинков.

В первую очередь на индивидуальное отопление переводить районы, которые имеют проблемы с централизованным снабжением тепла. И условия перехода не такие уж и жесткие. 75% жителей утвердительно отвечают на вопрос, хотят ли они стать независимыми от централизованного отопления.

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Тем, кто не сможет профинансировать внутренние работы по переоборудованию, обещает помочь мэрия. Из городского бюджета выделяются средства на дофинансирование газопроводов, которые идут к домам. 25% согласны оплатить власти, остальные 75% – на жильцах.

В той же Смеле уже сейчас более трети жителей решили не надеяться на бездействующих чиновников. И существенно вложиться в то, чтобы быть с теплом зимой.

Напомним, также в Украине быстро дорожает газ для населения. Все поставщики пеняют на сезонность – в холода растет спрос на топливо, а потому повышается и цена. Эксперты соглашаются и предупреждают: в ближайшие месяцы газ станет еще дороже.

При этом до декабря украинцы еще могут оформить субсидии. Те, кто обращаются за помощью впервые или имеют изменения в материальном состоянии, могут подать документы тремя способами:

оставить заявление и декларацию в дистанционном почтовом ящике;

переслать документы по почте;

воспользоваться онлайн-сервисом Минсоцполитики.

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