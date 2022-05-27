Жить в Польше стало дороже? По какому курсу злотого украинские банки взимают деньги

Рассказываем, картой какого банка выгоднее всего рассчитываться за границей

У каждого банка свой курс злотого / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Буквально за несколько дней курс злотого в украинских банках резко подскочил и продолжает расти до сих пор.

"Сегодня" расскажет вам, у какого банка курс более выгоден.

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В качестве примера рассмотрим ПУМБ, ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк.

Так, в ПУМБ курс сейчас составляет 7,59 грн. Вот пример покупки услуг такси в Польше 27 мая.

Курс злотого в банке ПУМБ / Фото: скриншот

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У Monobank курс несколько выше, он составляет 7,60 грн за злотый.

Курс злотого в банке / Фото: скриншот

По данным интернет-банкингов Ощадбанка и ПриватБанка, то в первом стоимость злотого 7,2 грн (покупка) и 8,1 грн (продажа), а во втором – 7,9 грн и 8,3 грн соответственно.

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Почему курс злотого начал расти?

Напомним, что 21 мая Нацбанк Украины отменил ограничения на установление курса, согласно которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей.

"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", – отметил ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Раньше мы писали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, а также рассказывали, что будет с долларом после решения НБУ.