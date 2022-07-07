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Жилье, одежда или услуги психолога? Что украинцы в Польше могут получить бесплатно

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 14:52
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Рассказываем, чем украинцы могут воспользоваться совершенно бесплатно в Польше
На портале есть много бесплатных предложений для украинцев
На портале есть много бесплатных предложений для украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С помощью портала OLX.pl украинцы в Польше могут найти немало бесплатных предложений разного характера. От курсов английского или польского за 0 грн до бесплатного проживания в квартире или доме.

"Сегодня" проанализировал, что предлагают украинцам в Варшаве.

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Больше всего на портале предложений насчет разной одежде, игрушек и т.д, в общем, вещей, которые уже не нужны владельцам, но имеют достаточно хорошее состояние. Именно в категории такого типа их разнообразие просто поражает – с украинцами готовы поделиться фактически всем необходимым.

Бесплатное предложение для украинцев
Бесплатное предложение для украинцев / Фото: скриншот

Для тех, у кого возникла необходимость в переводе определенных текстов или писем, существует возможность воспользоваться услугами бесплатного перевода. Таких предложений, кстати, можно немало найти и в городах вашего жительства. Часто информацию об этом вывешивают на досках объявлений.

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Бесплатный перевод
Бесплатный перевод / Фото: скриншот

Также часто можно встретить объявление с предложением бесплатной консультации или помощи в оформлении карты побыту.

Помощь в оформлении карты побыту
Помощь в оформлении карты побыту / Фото: скриншот

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Часто нам попадались предложения бесплатных сеансов у психотерапевтов. Кто-то предлагает полностью бесплатные консультации, кто-то — только часть.

Бесплатная помощь психотерапевта
Бесплатная помощь психотерапевта / Фото: скриншот

Бесплатная помощь психолога
Бесплатная помощь психолога / Фото: скриншот

Для детей из Украины в Польше предлагают также занятия в секциях каратэ на безвозмездной основе. Таких объявлений на портале достаточно много.

Набор в секцию каратэ
Набор в секцию каратэ / Фото: скриншот

В связи с тем, что Канада упростила процедуру получения визы для украинцев, спрос на нее значительно вырос. Поскольку многим сам процесс либо непонят, либо они просто не имеют желания или времени, в Варшаве предлагают помощь в получении документов для пересечения границы бесплатно. Кто еще заинтересован в Канаде, может воспользоваться возможностью.

Помощь в оформлении визы в Канаду
Помощь в оформлении визы в Канаду / Фото: скриншот

Многие также украинцам предлагают и учебные курсы. В частности, это касается английского и польского. Как показывает практика, такие курсы доступны чуть ли не в каждом польском городе.

Бесплатные курсы английского и польского языков
Бесплатные курсы английского и польского языков / Фото: скриншот

Также украинцы могут найти жилье в Варшаве. Многие жители города предлагают комнаты в бесплатную аренду.

Бесплатных билетов на поезда больше не будет

С 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

Гражданам Украины без исключения придется покупать билет на полную стоимость. До 30 июня граждане Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity только в городах на восточной границе.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

Также мы рассказывали, сколько стоят в Польше стоматологические услуги.

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Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
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9
Деснянский Деснянский
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Соломенский Соломенский
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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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