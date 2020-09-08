Зеленский объяснил, куда, кроме медицины, ушли деньги из COVID-фонда

Ежемесячно из COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку лиц, не получающих зарплату из-за коронакризиса

Средства 65-миллиардного Фонда борьбы с COVID-19 будут "понемногу открывать" и возвращать в другие программы, откуда они изымались.

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Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, чуть более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны, по крайней мере, с больницами, с теми или иными программами, мы будем понемногу открывать", – рассказал глава государства.

Он подтвердил, что деньги из COVID-фонда были израсходованы на строительство дорог.

"Во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, к некоторым больницам нужно доехать, и много средства потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или к школам, и это нужно делать", – сказал Зеленский.

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Он также отметил, что ежемесячно из COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку граждан, пенсионеров, лиц, которые не получают зарплату.

"На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", – указал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что из Фонда борьбы с COVID-19 израсходовали немногим более 20% средств, поэтому проблем с деньгами нет.

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