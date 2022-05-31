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Зарплаты растут? В каких сферах украинцам работать выгоднее всего

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 10:10
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Рассказываем, у кого заработная плата во время войны выросла, а кому ее значительно сократили
Одни сферы во время войны значительно пострадали, а другие наоборот —продолжают свое развитие
Одни сферы во время войны значительно пострадали, а другие наоборот —продолжают свое развитие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Зарплаты большого количества украинцев с начала войны России против Украины постепенно снижались, падать они продолжают и сейчас. Если в апреле, по сравнению с довоенным временем, средняя зарплата была ниже на 10%, то в мае падение составило 9-58%. Однако есть и те сферы, где выплаты изрядно выросли.

"Сегодня" расскажет вам, кто во время войны зарабатывает больше всего, а кому приходится затягивать пояса.

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Так, по данным аналитиков grc.ua, причина очевидна — у предпринимателей и организаций нет возможности платить работникам на уровне довоенном. Больше всего пострадала сфера обслуживания, а именно: туризм, отели, рестораны, а также сфера безопасности (в среднем они получают всего 9200 грн).

В то же время, если рассмотреть сферы сельского хозяйства, рекламы и PR, то зарплаты работников постепенно растут.

Кто получает меньше всего в Украине?

Кроме вышеупомянутых сфер, где зарплаты упали леди не на половину, мало получают и работники отраслей:

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  • добыча сырья – 11 000 грн;
  • установки и сервиса – 12 600 грн;
  • банков, инвестиций, лизинга – 13 100 грн.

Наибольшее падение уровня зарплат произошло в сферах добычи сырья – на 58%, установки и сервиса – на 56%, безопасности – на 49%.

Кто получает больше всего?

На фоне снижения зарплат украинцев есть и те, кто во время войны начал получать больше. Так, например, заработные платы выросли у работников сферы:

  • производства и сельского хозяйства – с 13300 грн в апреле до 16600 грн в мае;
  • медицины и фармацевтики – с 14900 грн до 18200 грн;
  • бухгалтерии, управленческого учета, финансов предприятия – с 17500 грн до 19800 грн;
  • HR – с 15000 грн до 29700 грн;
  • маркетинга, рекламы и PR – с 26 600 грн. до 30 800 грн.

Директора и руководители разных отраслей тоже начали получать больше — 86 100 грн в мае (по сравнению с 63 200 грн в апреле).

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За что будут штрафовать украинских работодателей?

Для украинцев расширили возможности реализации права на заключение коллективных договоров.

В частности, в соответствующем Законе говорится:

  • коллективные договоры могут заключаться физическим лицом, использующим наемный труд (ранее такая возможность существовала только у юридических лиц);
  • на работодателя возлагается обязанность ознакомлять работников с текстом соглашения, сообщать о внесении изменений в документ. Виновны в не предоставлении работнику информации о деталях коллективного договора или новых поправках, наказываются штрафом и несут дисциплинарную ответственность;
  • дискриминация по каким-либо признакам не допускается.

Как отметил заместитель Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра, в объявлениях о приеме на работу запрещается выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности и т.д, не связанных с характером работы или условиями ее выполнения.

При несоблюдении нормы на рекламодателя налагается штраф.

Напомним, в Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.

Раньше мы писали, кто потребуется Украине через 5 лет.

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