Зачем Украине дешевая гривня? Короткое объяснение

Наша страна почти не пользуется выгодой от высокого курса доллара

Украина, как и большинство развивающихся стран, во время коронакризиса столкнулась с падением курса национальной валюты. Но низкий курс гривни – не только неудобство для рядовых граждан, но и огромные возможности для экспортеров. Правда, Украина не использует их в полной мере.

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В чем выгода низкого курса?

Экспортеры поставляют свои товары за границу и получают взамен иностранную валюту. Они продают ее внутри страны – меняют на гривню. Соответственно, чем ниже курс гривни – тем выше выгода от такого обмена. Кроме того, чем дешевле внутренняя валюта, тем ниже затраты на производство (включая зарплаты). Именно поэтому в большинстве своем страны стремятся к тому, чтобы понизить курс своей валюты, сделать ее более дешевой. Тогда товары, произведенные в этой стране, становятся дешевле для иностранных покупателей, а прибыль – выше. Это позволяет экспорту быть конкурентным, а стране – завоевывать новые рынки.

Тогда почему Украина еще не супер-экспортер?

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В нашем случае для этого нужно, чтобы экспортеры, которые выигрывают от дешевой гривни, развивали производства. Пока же они в основном просто изымают растущую от курсовой разницы маржу. Ситуация изменится тогда, когда экономические условия в Украине позволят бизнесу делать капитальные инвестиции и строить долгосрочные планы, считает эксперт. О том, как именно этого добиться, читайте в полном тексте интервью Григория Зайда телеканалу "Украина 24".

А почему доллар в Украине сейчас дорогой?

Курс доллара – то есть его стоимость как товара – в Украине устанавливает рынок. Это называется свободным курсообразованием. Как и на любой другой товар, цена на доллар зависит от спроса и предложения. Предложение обеспечивают:

внешняя торговля;

переводы заробитчан из-за границы;

инвестиции и займы.

Соответственно, чем больше страна продает за границу, тем дороже становится ее валюта.

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Напомним, если в 2018 году курс украинской валюты укрепился на 1,4%, а в 2019-м – на 14,5%, то с начала 2020-го по октябрь гривня уже упала на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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