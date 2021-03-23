За психологическую черту отступил евро, а доллар подорожал

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 24 марта:

23.03 24.03 Изменение 1 доллар США 27,69 грн 27,73 грн + 0,04 1 евро 33,01 грн 32,93 грн - 0,08

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По сравнению со значениями 23 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 16 по 23 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на девять копеек. При этом эксперты рекомендуют украинцам покупать доллары, пока валюта не стала еще дороже.

А вот курс евро на 23 марта упал на восемь копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Евровалюта снова опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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