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Выплаты беженцам в Германии: на какую сумму рассчитывать украинцам и от чего она зависит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 17:57
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Рассказываем, на какую минимальную и максимальную помощь может рассчитывать украинский беженец в Германии
На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Германии
На какую помощь могут рассчитывать украинцы в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы часто выбирают Германию в качестве страны для пережидания войны, поэтому ФРГ вынуждена заботится о беженцах.

"Сегодня" рассказывают, на какие выплаты и при каких условиях украинцы могут рассчитывать в Германии.

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Итак, украинцы, которые по приезду в Германию подали заявление на временную защиту, могут получать социальную помощь наравне с теми, кто подал заявление с просьбой об убежище, сообщает Deutsche Welle.

Им предоставят финансовую поддержку, которая должна покрывать расходы на:

  • питание;
  • отопление;
  • одежду;
  • здоровье;
  • базовые бытовые расходы, а также "личные" расходы.

Однако если вы проживаете в приютах для беженцев, значительная часть из этого списка может быть получена в виде вещевой, а не финансовой помощи.

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Итак, если вы живете в специальных лагерях, то будете получать так называемые "карманные деньги". Взрослому на месяц полагается 163 евро, а несовершеннолетним – от 105 до 111 евро, в зависимости от возраста ребенка.

Если же вы не получаете никакую из вышеперечисленных видов помощи и не живете в указанных лагерях, то можете рассчитывать на большую сумму, но тогда об одежде и пропитании придется заботится самостоятельно.

Итак, взрослому, не проживающему в общежитии от соцслужб, предоставляется 367 евро в месяц и по 330 евро на человека, если беженец живет с мужем/женой.

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Если вам от 18 до 25 и вы живете с родителями, то получить сможете только 294 евро, несовершеннолетним положены такие выплаты:

  • от 14 до 17 лет – 326 евро;
  • от 6 до 14 лет – 326 евро;
  • до 6 лет – 249 евро.

Чтобы получить соцпомощь, необходимо обратится в ведомство по социальным вопросам при общине проживания.

Что изменится совсем скоро

А с 1 июня 2022 года украинские беженцы в Германии смогут получать базовые социальные выплаты, в среднем 400 евро в месяц.

Также для наших граждан будет упрощен доступ к центрам занятости и здравоохранения и появится возможность поступить на бесплатные курсы изучения немецкого языка.

"Сегодня" также писали, сколько стоит заправить авто в Германии, и рассказывали, сколько в этой стране стоят базовые продукты.

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