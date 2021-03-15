Выдают себя за официантов и носят по два терминала: мошенники запустили новую схему

Деньги крадут у тех, кто рассчитывается карточкой в кафе

Мошенники освоили новую схему обмана. Устраиваются работать официантами, носят с собой по два терминала и обворовывают клиентов, которые хотят расплатиться картой.

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Как распознать аферистов и уберечься от них, узнавал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Видео: Сегодня

Как работает схема?

Одна из жертв новой схемы мошенников – Анастасия Бундева – рассказывает:

"Официант вынес терминал, я провела картой, а он пишет, что нет связи с банком. Официант вынес другой терминал, и все прошло успешно. Я рассчиталась, и с моей карты начали списываться разные суммы".

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Специалисты объясняют: на самом деле "неисправное" устройство незаметно ворует данные с карты. А когда клиент рассчитывается второй раз, псевдо-официанты подсматривают PIN-код.

"Вся информация передается дальше мошенникам, они уже делают свое дело. Официант получает определенный процент. Имея PIN-код и информацию карты, мошенники создают отдельный пластик. С его помощью можно снимать деньги в любом банкомате", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Как защититься?

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Чтобы такого не произошло с вами, нужно придерживаться нескольких правил:

никогда не показывайте PIN-код – закрывайте клавиатуру второй рукой;

убедитесь, что на клавиатуре терминала или банкомата нет накладок – поддельные кнопки легко заметить;

установите лимит на снятие денег через банкомат;

установите нулевой лимит на оплату картой в интернете (его можно изменить при необходимости через онлайн-банкинг);

Напомним, ранее в Сети появился новый вид мошенничества, в результате которого украинцев лишают всех денег на банковской карточке, а если карточка кредитная – то и вгоняют в долги.

Кроме того, мы рассказывали, как мошенники оформляют кредиты без ведома жертв.

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