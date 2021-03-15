Выдают себя за официантов и носят по два терминала: мошенники запустили новую схему

Мошенники освоили новую схему обмана. Устраиваются работать официантами, носят с собой по два терминала и обворовывают клиентов, которые хотят расплатиться картой.
Как распознать аферистов и уберечься от них, узнавал корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.
Как работает схема?
Одна из жертв новой схемы мошенников – Анастасия Бундева – рассказывает:
"Официант вынес терминал, я провела картой, а он пишет, что нет связи с банком. Официант вынес другой терминал, и все прошло успешно. Я рассчиталась, и с моей карты начали списываться разные суммы".
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Специалисты объясняют: на самом деле "неисправное" устройство незаметно ворует данные с карты. А когда клиент рассчитывается второй раз, псевдо-официанты подсматривают PIN-код.
"Вся информация передается дальше мошенникам, они уже делают свое дело. Официант получает определенный процент. Имея PIN-код и информацию карты, мошенники создают отдельный пластик. С его помощью можно снимать деньги в любом банкомате", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.
Как защититься?
Чтобы такого не произошло с вами, нужно придерживаться нескольких правил:
- никогда не показывайте PIN-код – закрывайте клавиатуру второй рукой;
- убедитесь, что на клавиатуре терминала или банкомата нет накладок – поддельные кнопки легко заметить;
- установите лимит на снятие денег через банкомат;
- установите нулевой лимит на оплату картой в интернете (его можно изменить при необходимости через онлайн-банкинг);
Напомним, ранее в Сети появился новый вид мошенничества, в результате которого украинцев лишают всех денег на банковской карточке, а если карточка кредитная – то и вгоняют в долги.
Кроме того, мы рассказывали, как мошенники оформляют кредиты без ведома жертв.
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