Время серых коллекторов на исходе – на подачу документов в НБУ осталась неделя

Коллекторские компании начнут проверять по специальному реестру, но не сразу – предусмотрен переходный период

Коллекторы обязаны регистрироваться. Коллаж: "Сегодня"

У коллекторских компаний в Украине осталась неделя, чтобы подать документы для регистрации. Срок истекает 13 августа – коллекторам давали месяц на получение лицензии.

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Об этом напомнил Национальный банк Украины (НБУ).

"Все работающие компании должны до этого дня подать полный пакет документов в Нацбанк", – отметили в НБУ.

Все поданные документы рассмотрят в течение 30 дней. После этого НБУ сообщит коллекторской компании, сможет ли она получить лицензию и продолжить деятельность.

С 14 октября коллекторов начнут проверять по специальному реестру. Кредиторы будут обязаны расторгнуть договоры с теми фирмами, которых не окажется в перечне.

Какие документы теперь нужны коллекторам

Для подачи документов НБУ ввел специальные электронные формы в формате Word и Excel. Разные категории заявителей заполняют разные формы:

компании без статуса финансового учреждения должны подать полный пакет документов;

небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на факторинг или кредитование, – сокращенный.

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Компании, у которых нет лицензий на услуги кредитования и факторинга, должны заполнить такие формы:

заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;

анкета с описанием бизнес-намерений;

анкета по политик и внутренних положений по взаимодействию с потребителями, защиты персональных данных, порядка организации и проведения обучения и повышения квалификации работников;

сведения о лице, привлеченного заявителем на основании гражданско-правовых договоров для непосредственного взаимодействия с потребителями;

уведомление о подаче сведений о структуре собственности компании;

сведения о окончательных ключевых участников в структуре собственности компании и сведения о владельцах существенного участия в компании.

Заявители, которые не имеют лицензий на финансовые услуги, также должны подать дополнительные документы:

схематическое изображение структуры собственности компании;

документы для идентификации заявителя, его владельцев существенного участия и руководителей;

справки о несудимости в отношении своих руководителей и всех владельцев существенного участия – физических лиц;

подтверждение оплаты за рассмотрение пакета документов.

Напомним, с 14 июля вступили в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк. Таким образом коллекторов законодательно обязали разговаривать на украинском, быть вежливыми и общаться с должником не более пяти минут.

По сути, коллекторам предложили "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать штрафами и исключением из Реестра коллекторских компаний.

А о том, как недавно черные коллекторы выбивали деньги из должников компании мгновенного кредитования, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Также сайт "Сегодня" сообщал о разоблачении схемы с фейковыми кредитами.