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Времени осталось совсем мало! Как переселенцам получить помощь за два месяца

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 апреля, 14:09
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Рассказываем, как украинским переселенцам не упустить возможность получить помощь от государства
Помощь для ВПЛ составляет 2-3 тыс. грн.
Помощь для ВПЛ составляет 2-3 тыс. грн. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая специфика выплат для внутренне перемещенных лиц изменится: помощь будут выплачиваться не всем ВПЛ.

Соответствующие изменения Правительство зафиксировало в постановлении КМУ от 20 марта 2022 года №332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутри перемещенным лицам".

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Так, все переселенцы смогут получить помощь только за два месяца (март, апрель) в размере 2000 грн, на детей – 3000 грн, а лица с инвалидностью – 3000 грн. Однако с 1 мая 2022 г. на помощь смогут претендовать только те переселенцы, которые:

  • переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе проведение военных (боевых) действий;
  • находятся под временной оккупацией, окружении (блокировке);
  • в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Так что времени, чтобы получить финансовую помощь, осталось совсем мало.

Как получить помощь?

Сперва, для получение помощи, нужно стать на учет как вынужденный переселенец/ Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченное лицо общины, ЦНАП, или подать заявку на портале "Дія".

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Чтобы получить статус ВПЛ и выплаты через приложение:

  • скачайте "Дія" или обновите его (если оно уже установлено на смартфоне);
  • зайдите в "Дія";
  • нажмите слово "услуги", а затем – "Получить статус ВПЛ";
  • укажите свое текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите кнопку "Продолжить" (отметим, что геолокация требуется только один раз и только для получения услуг для ВПЛ);
  • если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей";
  • выберите карту "єПідтримка" от Monobank, чтобы получить финансовую помощь;
  • укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте свои контактные данные.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Есть также и другие виды помощи, читайте о них подробно в нашем материале.

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