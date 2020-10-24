Военным медикам будут доплачивать за лечение больных COVID-19

Военнослужащим военно-медицинских учреждений, участвующих в лечении больных COVID-19, ежемесячно будут выплачивать денежную премию.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

Таран отметил, что через определенные пробелы в нормативной базе, военным медикам, которые лечат инфицированных коронавирусом, не была уплачена доплата в размере до 300% заработной платы, которая должна быть в соответствии с постановлением Кабмина.

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарным уставом ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", – сказал Таран.

По его словам, премии будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантина.

Так, выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении.

Первые выплаты военным медикам состоятся уже в ноябре.

Напомним, за лечение пациентов с COVID-19 медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины почти 3,5 млрд грн.