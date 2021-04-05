Внешний долг Украины вырос до 126 млрд долларов: банки гасили, а государство брало

В 2020-м объем валового внешнего долга Украины вырос на 4,0 млрд долларов и к концу года составил 125,7 млрд долларов. Относительно ВВП объем долга увеличился с 78,6% до 81,2%.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По его данным, в четвертом квартале долг вырос на 3,5 млрд долларов – до 125,7 млрд долларов, или с 79,0% ВВП, в том числе госсектора – на 3 млрд долларов, сообщает Интерфакс-Украина.

Долг госсектора

Нацбанк уточнил, что внешний долг госсектора увеличился на 2,9 млрд долларов – до 54,7 млрд долларов (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на 1,1 млрд долларов, до 71,0 млрд долларов (45,9% от ВВП).

НБУ указал, что его внешний долг сократился на 0,4 млрд долларов в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by (0,7 млрд долларов) и на 31 декабря 2020 года составлял 6,9 млрд. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на 0,3 млрд долларов.

Обязательства банков

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Объем внешних обязательств банков уменьшился в прошлом году на 1,1 млрд долларов – до 3,7 млрд долларов благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 млрд долларов, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 млрд долларов и снижению задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 млрд долларов.

Другие секторы экономики

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 млрд долларов – до 54,2 млрд долларов за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на 2,2 млрд долларов, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 млрд долларов и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на 0,4 млрд долларов. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на 0,6 млрд долларов.

В тренде Доллар и евро стали заметно дороже

Межфирменный долг предприятий

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на 2,6 млрд долларов – до 13,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на 1,0 млрд долларов – до 23,4 млрд.

Напомним, в январе 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 0,25% в гривне, до 2,558 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте – на 0,53%, до 90,74 млрд долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина по итогам второго квартала 2020 года увеличила внешний долг до 122,8 млрд долларов.

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