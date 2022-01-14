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Валюту снова лихорадит: что на самом деле происходит с долларом и евро

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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14 января, 08:18
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 января
Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам
Рассказываем, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 14 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,74 грн;
  • 1 евро – 31,78 грн;
  • 1 злотый – 7,0 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на три копейки, а евро – сразу на 30. Курс злотого стал выше на шесть копеек, а курс рублей – на 5.

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Что происходит с курсом доллара и евро

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, основной причиной девальвации гривни на межбанке стал резко возросший спрос на иностранные валюты со стороны крупных импортеров и нерезидентов, которые с начала года сократили свои портфели в ОВГЗ на 3,50 млрд грн – до 89,15 млрд.

"Полученные от продажи гособлигаций средства зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Они готовятся к предстоящему повышению учетной ставки ФРС, что должно поднять доходность облигаций развитых стран. Это оказывает сильное давление на курс украинской национальной валюты", – говорит аналитик.

Он считает, что НБУ не сможет длительное время сдерживать падение гривны, так как его резервы не безграничны.

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Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги. Также ранее рам рассказали эксперты, что в I квартале 2022 года гривня, вероятнее всего, продолжит девальвировать.

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