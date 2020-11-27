Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро

На пятницу, 27 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,44 грн;

1 евро – 33,85 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на шесть копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 20 по 27 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 18 копеек.

При этом аналитики уже объяснили сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в случае полного локдауна.

Курс евро повысился на семь копеек после роста на 10 копеек днем ранее. Евровалюта остается на максимумах с февраля 2018 года.

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Стоимость 10 российских рублей 27 ноября повысилась на копейку.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 26 ноября, доллар на межбанке повысился на четыре копейки в покупке и на три в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,45/28,47 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,88/33,88 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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