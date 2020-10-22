В Украине застыл курс доллара, евро вернулся к падению

На пятницу, 23 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|22.10
|23.10
|Изменение
|1 доллар США
|28,27 грн
|28,27 грн
|0,00
|1 евро
|33,53 грн
|33,41 грн
|- 0,12
По сравнению со значениями 22 октября курс доллара не изменился после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 23 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на семь копеек.
Курс евро при этом упал на 12 копеек после роста на три копейки в предыдущий банковский день. Это первое снижение курса евро на последнюю неделю.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.
А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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