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В Украине заметно подорожал доллар, евро – почти без изменений: курс НБУ

18 января, 16:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 19 января

На вторник, 19 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0119.01Изменение
1 доллар США28,05 грн28,19 грн+ 0,14
1 евро34,01 грн34,02 грн+ 0,01
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По сравнению со значениями 18 января курс доллара вырос на 14 копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 12 по 19 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на одну копейку.

Евро подрос еще на копейку. Евровалюта остается выше 34 гривен, ниже этой психологической отметки она продержалась только сутки.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
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Источник: Сегодня

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