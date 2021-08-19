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В Украине замер курс доллара

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
19 августа, 16:21
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 августа
Курс доллара не изменился
Курс доллара не изменился / Фото: УНИАН, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 20 августа:

19.0820.08Изменение
1 доллар США26,65 грн26,65 грн0,00
1 евро31,24 грн31,17 грн- 0,07
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Курс доллара не изменился по сравнению со значениями 19 августа. Днем ранее доллар подешевел на три копейки. За последнюю неделю – с 13 по 20 августа – гривня все же укрепилась по отношению к американской валюте на 12 копеек. Аналитики также отметили рост спроса на доллары на межбанке. Это значит, что курс "зеленого" может повыситься уже в ближайшее время.

Курс евро снизился еще на семь копеек после падения сразу на 14 копеек днем ранее.

И доллар, и евро держатся на минимумах с седины лета 2020 года, то есть за 13 месяцев.

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Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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