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В Украине закрываются четыре кредитных союза: список

5 октября, 11:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заемщикам в любом случае придется вернуть деньги

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии на осуществление финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у четырех кредитных союзов. Они прекращают деятельность по собственной инициативе. Речь идет о таких кредитных союзах:

  • "Инвестиционный союз "Будова";
  • "Ольвия";
  • "Лепта";
  • "Интер-Инвест".
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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Отзыв лицензии не освобождает кредитный союз от необходимости выполнить обязательства перед его членами. Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом, в том числе рассчитаться по кредитам, подчеркнули в НБУ.

Напомним, коронакризис в Украине серьезно ударил по небанковским учреждениям. При этом сильнее всего пострадали фирмы, которые занимаются кредитованием населения, в частности ломбарды (-20% выданных займов). Кредитные союзы показали падение на 9%. А меньше всего проблем карантин принес страховщикам, некоторые из них даже улучшили свое положение.

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Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о "сплите". С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начал НБУ. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

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НБУ кредитный союз лицензия

Источник: Сегодня

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