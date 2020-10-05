В Украине закрываются четыре кредитных союза: список

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии на осуществление финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у четырех кредитных союзов. Они прекращают деятельность по собственной инициативе. Речь идет о таких кредитных союзах:
- "Инвестиционный союз "Будова";
- "Ольвия";
- "Лепта";
- "Интер-Инвест".
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Отзыв лицензии не освобождает кредитный союз от необходимости выполнить обязательства перед его членами. Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом, в том числе рассчитаться по кредитам, подчеркнули в НБУ.
Напомним, коронакризис в Украине серьезно ударил по небанковским учреждениям. При этом сильнее всего пострадали фирмы, которые занимаются кредитованием населения, в частности ломбарды (-20% выданных займов). Кредитные союзы показали падение на 9%. А меньше всего проблем карантин принес страховщикам, некоторые из них даже улучшили свое положение.
Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о "сплите". С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начал НБУ. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.
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