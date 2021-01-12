В Украине вошла в оборот новая памятная монета: фото

С сегодняшнего дня, 12 января, в Украине вошла в оборот новая памятная монета. Она посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому. Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

Реклама

Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Реклама

На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского.

На реверсе – портрет Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) показал лучшую монету года.

Также сообщалось, что летом-2020 10 гривен стали монетой и вошли в оборот. Как ожидает НБУ, новая десятка постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама