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В Украине вошла в оборот новая памятная монета: фото

12 января, 06:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк посвятил монету выдающемуся украинскому ученому

С сегодняшнего дня, 12 января, в Украине вошла в оборот новая памятная монета. Она посвящена украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук – Агатангелу Крымскому. Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины".

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Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера. Ее тираж – 35 тысяч штук.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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На аверсе монеты размещены малый герб Украины, геометрический декор из раскрытых книг, которые складываются в звезду, цитата Агатангела Крымского.

На реверсе – портрет Крымского на фоне вертикальных линий, его имя и годы жизни (1871–1942).

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) показал лучшую монету года.

Также сообщалось, что летом-2020 10 гривен стали монетой и вошли в оборот. Как ожидает НБУ, новая десятка постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

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НБУ монеты тираж памятные монеты

Источник: Сегодня

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