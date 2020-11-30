В Украине уверенно дорожают доллар и евро

На понедельник, 30 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,47 грн;

1 евро – 33,96 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

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По сравнению со значениями пятницы, 27 ноября, курс доллара повысился еще на три копейки после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 23 по 30 ноября – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек.

При этом аналитики считают, что локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты.

Курс евро вырос еще на 11 копеек после повышения на семь днем ранее. Стоимость евровалюты держится на максимумах с начала 2018 года.

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Стоимость 10 российских рублей 27 ноября снизилась на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 27 ноября, доллар на межбанке повысился на семь копеек в покупке и на восемь в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,52/28,54 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 19 копеек в покупке и 21 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,05/34,08 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако позже курс доллара был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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