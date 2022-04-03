В Украине торгуют справками для выезда за границу — сколько стоит измена

За свои услуги злоумышленники правят немалые средства, речь идет не об одном десятке тысяч евро

Деньги за фальшивку берут немаленькие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На Закарпатье неизвестный организовал преступную схему продажи фальшивых документов военнообязанным мужчинам для выезда за границу во время действия военного положения. За услуги свои правил по 20 тысяч евро с каждого клиента.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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Как сообщили в службе, преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения необходимых обследований.

О подобном ранее сообщали и в пресс-службе Государственного бюро расследований. Житель Одесской области организовал канал переправки военнообязанных украинцев за границу. Для этого он записался в ряды местной территориальной обороны и, прикрываясь соответствующим удостоверением, перевозил мужчин призывного возраста на своем автомобиле на территорию Молдовы.

За свои "услуги" он брал несколько меньше своего "коллеги" — 5 тысяч евро с человека.

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Кому запрещен выезд?

Напомним, что выезд за пределы Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Ранее мы рассказывали об актуальных схемах, которые используют злоумышленники в условиях военного положения.

Также мы писали, что в Украине завелись "оконщики", работающие на оккупантов.